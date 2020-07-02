馬杜洛想提回黃金 英稱瓜伊多才是委內瑞拉總統

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（法新社倫敦2日綜合外電報導）英國高等法院法官狄爾今天就委內瑞拉對存放在英格蘭銀行的黃金提取權做出裁定。狄爾表示，英國政府已「明確承認」委國反對派領袖瓜伊多為委國總統。

法新社報導，委內瑞拉中央銀行（BCV）提起訴訟，希望將存放在英格蘭銀行（BOE，簡稱英銀）、價值10億美元（約新台幣295億元）的黃金準備釋出，以挹注委國應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的行動。

英銀表示，無法按照指示行事，因它在委國自稱為總統的兩人之間「左右為難」。

由委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府任命的BCV董事會希望英銀釋出黃金，但由瓜伊多（Juan Guaido）任命的特別董事會要求英方拒絕釋出黃金。

英國英格蘭暨威爾斯高等法院（High Court of England and Wales）商事法庭法官狄爾（Nigel Teare）獲派裁定，瓜伊多和馬杜洛2人何者有權提出要求。

狄爾裁定，英國政府承認瓜伊多為委內瑞拉合乎憲法規定的臨時總統，而「不承認馬杜洛為委內瑞拉合憲的臨時總統」。

馬杜洛在2018年大選勝出連任總統。瓜伊多拒絕承認大選結果，聲稱這場選舉舞弊，並堅稱自己是委國臨時總統。現已有約60國承認瓜伊多為委國實質領袖，包含美國。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）

© 2020 AFP