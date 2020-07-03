丹麥小美人魚像遭塗鴉 莫名蒙受種族歧視指控

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（法新社哥本哈根3日綜合外電報導）丹麥首都哥本哈根市（Copenhagen）名氣最大的小美人魚像，今天遭人塗鴉指控有種族歧視，但警方與時事評論人都看不懂作案者可能是誰，以及他們真正想傳達的訊息為何。

哥本哈根警方在發給法新社的聲明表示：「我們可以證實，小美人魚（The Little Mermaid）已在今天上午9時前遭人塗鴉破壞。」

「不明人士在上面寫『有種族歧視的魚』。我們正在調查這起案件。」

重175公斤的小美人魚像為雕刻家埃里克森（Edvard Eriksen）的作品，是受到丹麥詩人兼作家安徒生（Hans Christian Andersen）1837年的同名童話所啟發。

雕像多次遭受破壞，1964年與1998年頭部曾經失竊，1984年則是手臂被人砍斷。

破壞行徑經常跟有人想傳達政治訊息有關，例如今年1月有人在基座石頭塗上「FREE HONG KONG」等字樣。不過這次小美人魚蒙受種族歧視指控，背後意義至今仍讓一些人摸不着頭緒。

受聘於南丹麥大學（University of Southern Denmark）安徒生中心（H.C. Andersen centre）的專家格魯姆-史文森（Ane Grum-Schwensen）告訴丹麥第二電視頻道（TV2）：「當然一般來說，你可以用不同視角來讀文學作品。」

「但我覺得有點難看出『小美人魚』的經歷中，有什麼地方特別具種族歧視意涵。」（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）

© 2020 AFP