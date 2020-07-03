伊朗擊落烏克蘭客機 加拿大和瑞典為賠償談判鋪路

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（法新社渥太華2日電） 伊朗今年1月擊落一架烏克蘭國際航空的客機，機上有加拿大、瑞典等國乘客。加拿大今天表示，將啟動一項協議和伊朗談判賠償罹難者家屬事宜。瑞典則對德黑蘭當局會賠償有信心。

法新社報導，根據加拿大政府聲明，由國民罹難的國家組成的國際「協調與反應小組」已簽署諒解備忘錄，正式展開對伊朗當局談判。

烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）PS-752班機今年1月遭到伊朗軍方意外擊落，罹難者國籍包括加拿大、英國、烏克蘭、瑞典與阿富汗等5國。

加國外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）告訴法新社：「這5國已完成談判所需的法律架構。這是第一步，雖說是必要但僅僅是展開談判的第一步，來為罹難者家屬爭取賠償。」

瑞典外長林德（Ann Linde）今天稍早告訴瑞典通訊社（TT），德黑蘭當局已同意賠償外國罹難者家屬。

林德說，「無庸置疑」伊朗會賠償，但目前還不清楚賠償金額。

沈潘表示，小組指定的談判發言人烏克蘭將負責提議對伊朗的談判日期，他補充說：「不過這類談判通常得花上好幾個月，甚至好幾年。」

烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）一架客機1月8日從德黑蘭機場起飛不久便慘遭誤擊，機上176人全數罹難，當中有85人是加拿大公民或永久居民。

伊朗在多次否認西方國家的誤擊指控後終於承認，是該國軍方「非蓄意地」將這架原定飛往烏克蘭首都基輔的客機擊落。

© 2020 AFP