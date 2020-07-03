伊朗COVID-19增154死 添2566例確診

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社德黑蘭3日電） 伊朗今天通報新增154例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例，這是伊朗6月29日通報單日死亡病例創新高後，相隔數日染疫不治人數再度攀升。

伊朗衛生部發言人拉利（Sima Sadat Lari）接受電視台訪問時表示，加上新增死亡病例數，伊朗累計染疫不治病患增至1萬1260人。

拉利還說，伊朗過去24小時新增2566起COVID-19確診病例，境內自2月間爆發疫情至今，累計已有23萬5429人染疫。

伊朗6月29日通報單日新增162例死亡，創歷來最高紀錄。儘管隨後數據略降，但過去2天又重現上升趨勢。

伊朗病例再度增加，已使得一些原本大致未受疫情衝擊的省分改列為最危險的「紅色」警戒等級，代表有關單位可在必要時恢復限制措施。

這些省分都位於伊朗邊境，包括布什爾（Bushehr）、霍爾木茲甘（Hormozgan）、伊拉姆（Ilam）、克爾曼沙（Kermanshah）、胡齊斯坦（Khuzestan）、呼羅珊（Khorasan Razavi）與庫德斯坦（Kurdistan）。

伊朗政府也已宣布，5日起在密閉公共空間須強制戴口罩。部分伊朗官員與電視新聞主播已在鏡頭前戴口罩，藉此鼓勵民眾配戴。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）

© 2020 AFP