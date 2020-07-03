前中國工商銀行4員工涉洗錢 西班牙判罰逾7億

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（法新社馬德里2日電） 西班牙最高刑事法院判處中國工商銀行馬德里分行4名前員工罰款2270萬歐元（新台幣7億5416萬元），以及有期徒刑3至5個月不等，罪名是為中國犯罪集團洗錢。

當中有兩人是中國工商銀行西班牙分行的高階主管。

法新社報導，4人獲判有期徒刑3個月到5個月不等，但可能不會坐牢。在西班牙，如果是初犯，且獲判徒刑在兩年以下，若判非暴力犯罪，通常可免牢獄之災。

此案自2016年2月開始調查，當時警方逮捕銀行員工6人，因涉嫌讓交易員將走私黑錢與逃漏稅款挪移國外，而未依法查核資金來源。

根據西班牙國家法院（National Court），2011年1月進入西班牙市場的中國工商銀行（ICBC），在馬德里設立實體分行，主要為亞洲犯罪集團所用，特別是黑幫Emperador-Cheqia 與「人蛇」（Snake）等多個組織。

這家銀行共吸收1億4000萬歐元存款，而幫派「人蛇」擁有70個帳戶。

根據法院文件，中國工商銀行歐洲分行總經理劉剛（Liu Gang，音譯）及另兩名員工「固執地忽視」反洗錢規定，並接受任何帳戶的現金存款。

「人蛇」在2011年1月至2012年10月間，存入中國工商銀行帳戶4160萬歐元。

法院說，相關人員當時透過銀行內部匿名帳號、假人頭文件，及讓犯罪組織可分筆支付等方式提供協助，為犯罪活動資金作掩護。

法院表示，這家分行是犯罪組織大量洗錢的理想管道。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP