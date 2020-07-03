巴拿馬兩名前總統 涉貪腐分別接受調查

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴拿馬市2日電） 中美洲國家巴拿馬卸任總統馬丁內利（Ricardo Martinelli）及瓦雷拉（Juan Carlos Varela）今天分別接受檢方訊問，兩人各自被控貪腐及洗錢。

檢方基於所謂「新交易」案（New Business）指控馬丁內利貪腐。馬丁內利於2009年到2014年擔任總統，在這段期間，一家出版集團疑似以公款被收購。

68歲的馬丁內利抵達巴拿馬市的檢察官辦公室時鬥志高昂，他對媒體表示：「他們違法，違反憲法及國際條約，希望他們還我公道。」

他還說：「他們捏造這些案子誣陷我。這真是政治迫害。」

馬丁內利從美國被引渡回巴拿馬接受與監視政敵有關的審判，審前被拘留達兩年時間，因相關指控不成立而於2019年獲釋。

與此同時，56歲的瓦雷拉也抵達特別反貪檢察官辦公室，就疑似獲取巴西營建業巨擘Odebrecht公司的非法政治獻金一事接受訊問。去年卸任的瓦雷拉在6月29日已被訊問過一次。

國際透明組織（Transparency International）巴拿馬分處主任巴薩尤（Carlos Barsallo）說，兩名卸任總統接受檢方調查，「樂觀點說，這可能意味…無人能凌駕法律之上」。

但他也表示：「基於實際、審慎，並根據以往經驗，我們必須等着看真正的最終結果，因為在巴拿馬，有罪不罰的想法很普遍。」

© 2020 AFP