歐盟批准使用瑞德西韋 對治新型冠狀病毒

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（法新社布魯塞爾3日電） 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天批准使用抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）發表聲明表示：「今日批准首個治療2019冠狀病毒疾病的藥物，在對抗這種疾病上邁出重要的一步。」

凱瑞亞基德斯指出：「我們在藥物申請提交後不到一個月內就同意批准，清楚表明歐盟的決心，要在每當有新療法可用之際迅速做出反應。」

至少已有兩項美國主要研究顯示，瑞德西韋可減少染疫患者的住院時間。

美國政府於5月1日批准瑞德西韋的緊急使用，日本、韓國等多個亞洲國家隨後跟進。瑞德西韋原先意在用於治療伊波拉病毒（Ebola）。

歐盟藥品管理局（EMA）於上周建議有條件批准瑞德西韋，以治療患有肺炎及需要額外氧氣的12歲以上患者。

歐盟藥品管理局指稱，該單位的評估主要基於美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）贊助的一項研究資料。

這項研究於5月發表在「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine），顯示瑞德西韋注射比安慰劑更能加速染疫患者康復。

平均而言，瑞德西韋能讓染疫患者的住院時間從15天減至11天。

© 2020 AFP