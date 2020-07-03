瑞士廣開綠燈 可用瑞德西韋治療新冠病毒

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（法新社日內瓦2日電） 瑞士今天宣布，除接受臨床試驗的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者外，其他COVID-19病患也可獲瑞德西韋來治療。瑞德西韋是第一種顯示對治療新型冠狀病毒相對有效的藥物。

目前已有至少兩份美國知名研究證實，瑞德西韋（remdesivir）可以減短COVID-19病患住院的時間。

瑞士政府發布聲明說：「瑞士可更廣泛使用瑞德西韋治療COVID-19病患，相關規定即刻生效。」

瑞德西韋原為治療伊波拉的抗病毒藥物，負責國內藥品管理的瑞士醫藥管理局（Swissdemic）本周快速檢視後，表示將暫時核准使用該藥。

聲明說：「產品實際含有瑞德西韋成分、在市面上以Veklury為品牌販售的藥品，可在瑞士醫院內用於治療新型冠狀病毒患者，無須額外授權。」

瑞士原本只讓獲准臨床試驗及恩慈療法（compassionate use）的COVID-19病患用瑞德西韋，如今等於所有COVID-19病患都可使用瑞德西韋治療。

瑞士政府表示，臨床人員會審慎觀察是否有任何藥物副作用，以確保病人安全。

瑞士境內疫情雖已控制下來，但過去一周的確診數仍出現少量但穩定的增加。

人口約850萬的瑞士更新每日統計，自2月出現第一起確診以來，境內到今天累計3萬1884人染疫，已有4051人住院治療過，另有1685人病故。全國累計病毒核酸檢測次數近60萬件，其中6.4%呈陽性。

© 2020 AFP