研究：猴子初次染疫 出現短期免疫力

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（法新社華盛頓2日電） 科學雜誌（Science）今天刊登的一項中國研究指出，實驗猴子在感染新型冠狀病毒後，體內發展出免疫力，可在長達28天內避免再次感染。

法新社報導，雖然這些猴子出現初始免疫力，但目前仍不清楚若在人體中，這種免疫力可持續多久，答案也許要等上幾個月、甚至多年時間，才能知道疫情大流行初期確診的數百萬人，是否可免於再度感染。

北京協和醫學院科學家對恆河猴進行實驗，以了解它們是否具有短期的抗病毒免疫力。

6隻恆河猴在研究人員使用一劑新型冠狀病毒SARS-CoV-2後，氣管受感染，它們出現輕度至中度的癥狀，約花兩周時間康復。新型冠狀病毒是導致2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的禍首。

研究作者寫道，在首次感染後28天，其中4隻恆河猴再接受另一劑病毒，這次猴子的體溫雖有短暫升高，但未顯示出再度感染跡象。

經過頻繁采檢，研究人員發現，猴子在感染3天後，病毒量會達高峰。

這些科學家寫道，猴子在第一次感染後，出現更強的免疫反應，產生更多所謂的中和抗體，這可能保護它們免於短期內再度感染。

然而他們也表示，有必要再做更多實驗，以了解這種免疫防護力能維持多久。（譯者：紀錦玲)

© 2020 AFP