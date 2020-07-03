研究：疫情封鎖措施期間 家暴兒虐案暴增15倍

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（法新社巴黎2日電） 研究人員今天提出報告，表示英國倫敦一間大型兒童醫院在政府因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情實施封鎖措施期間，記錄到的兒虐案件是往年的15倍。

大奧蒙德街兒童醫院（Great Ormond Street Hospital for Children）發現，在3月23日到4月23日封鎖措施實施高峰期間，有10名年齡從2周到13個月不等的嬰兒被診斷出「虐待性頭部創傷」。

倫敦大學學院醫學院（UCL Medical School）醫學生席普拉（Jai Sidpra）和大奧蒙德街兒童醫院4名醫師在醫學期刊「兒童疾病檔案」（Archives of Disease in Childhood）中報告，大奧蒙德街兒童醫院在2017年、2018年和2019年每年同期平均僅記錄到0.67起這樣的案例。

臨床檢查發現，這些嬰兒的癥狀包括眼睛出血、瘀青和頭皮腫脹，X光或電腦斷層掃描顯示腦出血、內出血及頭骨骨折。

根據院方紀錄，上述嬰兒中有一半的人在即將接受檢查前啼哭不已，4成瀕臨失去意識，2成曾發生癲癇。

研究人員在經過同儕評鑒的信中寫道：「我們院內所看到的（嬰兒受虐）發生率增加，反映出強制施行類似遠距社交措施的國家家暴情況加劇。」

研究人員還說，真實數字恐怕比報告呈現的還要高，原因在於大眾在疫情期間會避免上醫院。

雖然上述案例只是一間醫院所記錄到的，專家指出，有證據顯示全英各地和其他曾實施嚴格禁足政策的國家，這類創傷案例可能都有所增加。

多個國家近幾周來的研究也顯示，各國嚴格實施居家封鎖措施期間，人們的壓力、家暴、藥物濫用和出現精神疾病現象都隨之增加。

稍早的研究指出，這種情況更有可能發生在社會經濟環境不佳的家庭中。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

© 2020 AFP