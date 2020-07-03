研究：變異新型冠狀病毒正流行 傳染力更強

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（法新社華盛頓2日電） 根據今天發表在「細胞」（Cell）期刊的新研究，正在全球流行的新型冠狀病毒出現基因變異，比原本在中國武漢出現的病毒更容易感染人類細胞。

這項以實驗室為基礎的研究顯示，目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病毒基因突變使其更容易在人類現實生活中傳播。不過研究結果尚未經過證實。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）未參與研究，他對美國醫學會期刊（JAMA）評論說：「我認為這項數據顯示，單一病毒變異使得該病毒能夠更容易複製，或許含有更高的病毒量。」

佛奇補充說：「我們還不知道患者病情是否會因此惡化，只是（從實驗數據）看起來病毒更容易複製，也或許更容易傳播，不過目前仍在試圖證實的階段。」

設於新墨西哥州的洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory）與北卡羅來納州的杜克大學（Duke University）研究人員，和英國雪菲爾大學（University of Sheffield）新型冠狀病毒基因組研究團隊合作，分析「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）公布的基因組樣本。

他們發現，目前這項稱作「D614G」的變異，使得棘狀蛋白（spike protein，又稱S蛋白）產生微小但強力的改變。棘狀蛋白從病毒表面突出，用來入侵和感染人類細胞。

研究人員4月曾將研究報告上傳到醫學期刊預印本網站bioRxiv，之後在「細胞」期刊編輯要求下進行更多實驗。

研究人員分析999名英國確診住院患者數據，觀察到感染突變病毒的患者體內病毒量更高，但他們的病情並未更嚴重。

與此同時，實驗室的實驗顯示，這種變異病毒感染人類細胞的能力增強3至6倍。

不過現階段一切都無法斷言，因為在活生物體外的實驗操作通常無法複製流行病的動態。

就目前所知，儘管現今流行的變異病毒更具傳染力，但不必然意味更易人傳人。

未參與研究的耶魯公衛學院（Yale School of Public Health）病毒學家葛魯保（Nathan Grubaugh）認為：「儘管還需要可觀的研究來判定這項變異是否顯着影響藥物或疫苗發展，我們並不預期D614G會改變現有防疫措施或使個人更易染病。」（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP