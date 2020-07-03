緬甸玉礦礦災 已知166人喪命

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（法新社緬甸帕坎特3日電） 緬甸北部一處露天玉石礦場昨天不堪連日豪雨坍方，搜救人員夜裡在超過160名礦工死亡的土石流災變現場又挖出4具屍體，累計已尋獲166具遺體。

這座危險的露天礦場位於中國邊界附近，死者當中多數是在此尋求致富的移工。

災變發生在昨天，當時山坡在季風豪大雨中坍塌。這是記憶中以危險出名的緬甸玉石礦最大的災變。

緬甸消防隊在臉書貼文說：「今天持續搜尋任務，目前我們已尋獲166具遺體。」

緬甸官員昨天表示，已發現162具遺體。

當地議會議員廷蘇（U Tin Soe）說：「這座露天礦場坍塌當下，工人根本來不及逃。浪高約20英尺（約6公尺），猶如海嘯一般淹沒了許多人。」

玉石產業產生的利潤多由長期統治緬甸、保有多數實權的軍政府所掌握。但當地主要叛軍組織「克欽獨立軍」（Kachin Independent Army）運作的資金，也是從玉石貿易而來。前天起政府規定礦場停工、正規採礦公司關閉後，克欽獨立軍就跑來接管礦場。

廷蘇說，在克欽邦工作的礦工約有10萬人，儘管風險很高，也難以阻止所有人冒險非法採礦。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

© 2020 AFP