英國安德魯王子性醜聞纏身 涉案友人在美被捕

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（法新社紐約2日電） 英國名流麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）今天在美被捕，並被控涉及已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與未成年人的性犯罪。這是牽涉英國王室家族醜聞的最新發展。

麥克斯威爾曾與艾普斯坦交往，艾普斯坦於2019年8月等待受審期間自殺後，麥克斯威爾行蹤不明，現在她面臨6項與艾普斯坦性犯罪有關的罪名。

美國聯邦調查局（FBI）探員及紐約警方今天在新罕布什爾州的布拉德福（Bradford）順利逮捕麥克斯威爾。她之後透過視訊接受地方法官訊問。

法官下令在把她移送到紐約南區之前暫時拘留她。她面臨的指控包括密謀引誘未成年人出遊以從事非法性行為、運送未成年人從事犯罪性活動，以及涉嫌在2016年一起民事訴訟中提供偽證。那起案子是疑似艾普斯坦犯罪受害者對她提起的民事訴訟。

現年58歲的麥克斯威爾在程序性聽證會中，除了被問到是否明白自身權利、是否同意接受視訊聽證等問題時回答「是」之外，很少發言。

檢方宣稱，麥克斯威爾在1994年到1997年間，協助艾普斯坦「照料」最小年齡僅14歲的少女們。她涉嫌與少女們以朋友相稱，然後誘騙她們替艾普斯坦做裸體按摩，害她們在按摩時遭受性虐待。

根據起訴書，「在某些情況下，麥克斯威爾在場，並參與性虐未成年受害者」。若麥克斯威爾被定罪，可能被判處無期徒刑，不得假釋。

麥克斯威爾是英國安德魯王子（Prince Andrew）的長年好友，且眾所周知，她曾把王室成員介紹給艾普斯坦。安德魯王子現年60歲，是英國女王伊麗莎白二世的次子，王位第8順位繼承人。

美國檢方希望詢問安德魯王子有關他與麥克斯威爾的關係，但稱安德魯王子拒絕配合。安德魯王子駁斥此說，並堅決否認艾普斯坦曾為他拉皮條，讓他與當時年僅17歲的朱弗里（Virginia Giuffre）性交。

朱弗里宣稱自己是艾普斯坦性販運的受害者，並於2001年在麥克斯威爾的倫敦自宅內與安德魯王子發生性關係。

© 2020 AFP