英首批入境免隔離名單出爐 德法西義入列

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（法新社倫敦3日電） 針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）低風險國家，英國政府今天公布首批入境免隔離國家名單，7月10日起，從德國、法國、西班牙和義大利入境的旅客都不必再接受14天自主隔離。

不過，英國這項針對疫情緩和國家的入境免隔離措施，僅適用於入境英格蘭；入境蘇格蘭、威爾斯或北愛爾蘭的旅客，仍得接受14天自主隔離，否則將挨罰。

英國政府表示，愛丁堡（Edinburgh）、卡地夫（Cardiff）和貝爾法斯特（Belfast）當局將「各自訂立豁免措施」。

英國2019冠狀病毒疾病病故人數居歐洲之冠，至少4萬4000人不治，不過感染率呈下降趨勢，正在逐步放寬已實施3個月的封鎖措施。

為避免新增境外移入病例的風險，英國當局自6月8 日起要求包括英國居民在內的所有海外入境旅客必須接受自主隔離檢疫。

此舉引發受全球疫情封鎖措施影響而勉強苦撐的航空公司強烈不滿，同時也招致其他國家紛紛對英國採取類似措施回敬。

了解許多英國民眾想在今夏出國旅遊心聲的英國政府表示，預料在這批入境免隔離名單上的國家也將免除對英國旅客的任何限制。

不過英國政府也指出，針對取得這種互惠措施的協商仍在進行中。

英國交通大臣夏普斯（Grant Shapps）透過聲明表示：「不論你是準備出國度假，或是渴望再度開門營業，這對英國民眾和公司行號來說都是一大好消息。」

英國政府預料今天稍晚將公布更多入境免隔離國家，新聞報導指出，可望有多達75個國家列入名單。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP