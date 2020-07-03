荷蘭再傳養貂場爆COVID-19疫情 累計已18座淪陷

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（法新社海牙3日電） 荷蘭政府今天表示，境內又有一座養貂場爆發貂只感染2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，數千隻貂將遭到撲殺。這使得荷蘭累計已有18座養貂場淪陷。

荷蘭衛生部發布聲明說，這座養貂場位在東南方的蘭德霍斯特（Landhorst）。至今傳出疫情的養貂場全都位在荷蘭南部的北布拉班特省（North Brabant）。

荷蘭衛生部表示：「由於養殖場必須通報貂只出現感染癥狀，因此發現這起疫情。」這座養殖場飼有4300多隻貂，衛生部說「將儘速加以清理」。

荷蘭最早在4月通報2座養貂場出現動物感染COVID-19疫情，且至少有2名養殖場員工也染疫，這是世界衛生組織（WHO）口中目前已知動物傳人首例。荷蘭相關單位5月已撲殺成千上萬感染病毒的貂只。

根據官方統計，荷蘭迄今累計已有5萬多人感染COVID-19，其中超過6100人不治。

養殖貂來販賣皮草在荷蘭是爭議產業。荷蘭最高法院2016年已諭令，境內所有養貂場必須在2024年底前關閉。

如今養貂場又爆發疫情，荷蘭國會上周已以壓倒性票數，通過養貂場關閉期限提前到今年底。（實習編譯：王婉茜、蘇琬淳/核稿：張正芊）

© 2020 AFP