IAEA：北歐測得輻射量上升可能與核反應爐有關

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（法新社維也納3日電） 總部位於奧地利維也納的聯合國國際原子能總署（IAEA）今天表示，歐洲北部上周偵測到的輻射量些微上升可能與某座核子反應爐有關，強調這並未構成風險。

芬蘭、瑞典等北歐數國上周發現輻射量上升情形。國際原子能總署說，目前尚無法確認造成此一現象的反應爐位於何處。

荷蘭一個機構指稱，輻射物質源於俄羅斯西部；另一種說法則認為跟拉脫維亞境內焚燒林木有關，這些木材受到30多年前的車諾比（Chernobyl）核災污染。

俄羅斯核電公司（Rosenergoatom）否認旗下兩座核電廠發生任何事故，但法國一個非政府組織也基於偵測到的同位素種類，駁斥輻射物質源於拉脫維亞的說法。

國際原子能總署透過聲明表示，輻射量上升「可能跟某個運轉中或維護中的核子反應爐有關，這個時候的反應爐可能會有非常低劑量的輻射物外泄」。

國際原子能總署還說，包括俄羅斯等40多個國家都通報境內測得異常輻射量。

聲明寫道：「國際原子能總署排除這次外泄與不當處理某個輻射源有關。…也不太可能跟核燃料處理廠、廢燃料池，或工業、醫療用輻射有關。」

國際原子能總署表示，成員國回報的偵測資料顯示大氣中的輻射粒子濃度「非常低，不會對人體健康和環境構成風險」。

© 2020 AFP