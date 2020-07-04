世衛更新資料 顯示最早通報武漢病例並非中國政府

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社日內瓦3日電） 世界衛生組織（WHO）更新有關新型冠狀病毒危機的早期階段時間表，顯示第一批在湖北省武漢市出現的不明肺炎病例，是由世衛組織在中國的辦公室通報，而非中國當局。

美國總統川普指責世衛組織未能提供防堵疫情的必要資訊，且吹捧中國防疫成果，但世衛組織否認此說。

世衛組織今年4月9日公布通訊紀錄的初步時間表，一部分是為了回應外界對世衛組織初期處理疫情的批評。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）迄今已在全球造成超過1100萬人感染、超過52萬人喪命。

在這份初步時間表中，世衛組織原先僅表示，武漢市衛生健康委員會去年12月31日通報數起肺炎病例，但世衛組織未特別說明由誰通知。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今年4月20日在記者會中說，第一批通報來自中國，但也沒點明通報是來自中國當局還是其他來源。

然而在世衛組織這周公布的新時間表中，可以發現一連串事件的更詳細資訊。

這份時間表顯示，世衛組織在中國的辦公室發現武漢市衛生健康委員會在官網發布一份媒體聲明之後，於去年12月31日通知世衛區域聯絡點，當地出現「病毒性肺炎」病例。

同日，世衛組織的流行病資訊服務單位挑選另一項由美國國際流行病監控網站ProMed傳送的消息，內容是關於武漢市同一批不明原因肺炎病例。

在此之後，世衛組織分別在1月1日、1月2日兩度向中國當局要求提供更多關於這些病例的資訊，中國方面於1月3日提交。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）今天在記者會中表示，各國有24到48小時正式確認事件，並提供世衛組織有關事件性質或成因的額外資訊。

萊恩還說，世衛組織一要求確認相關通報，中國當局就立即連繫世衛方面。

© 2020 AFP