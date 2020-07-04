巴西總統否決公共場所強制戴口罩法案

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（法新社巴西利亞3日電） 巴西的新型冠狀病毒疫情飆升，但極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天行使否決權，刪除強制民眾在商店和教堂中戴口罩的條款，形同削弱法律防疫的效力。

法新社報導，巴西為全球第2大疫情重災區，超過6萬1000人病故、逾150萬起確診病例。

聖保羅（Sao Paulo）和里約熱內盧（Rio de Janeiro）等一些州早已強制民眾戴口罩，但巴西針對全國施行強制戴口罩還是第一次。

但法條中原本有一條規定，必須在「商業和工業場所、宗教設施、教學場所和人群聚集的密閉場所配戴口罩」。

巴西國會6月9日通過相關法令，規定對在公共場所沒戴口罩者罰款，但此部分遭波索納洛否決。波索納洛認為，這可能違反在自家中做生意或從事其他行為民眾的權利。

不過巴西眾議院堅稱，該條款指的空間是「公共領域」，而非住家。

此外，有條款要求商家和企業提供口罩給員工，以及政府當局發放口罩給「經濟弱視者」，這些也遭波索納洛否決。

國會現在必須研究波索納洛的否決，並決定究竟是要接受或推翻總統的決定。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP