政府合約流向相熟組織 杜魯道遭倫理調查

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（法新社渥太華3日電） 加拿大一名倫理監督專員今天表示，他已針對總理杜魯道展開調查，因為一項攸關管理大型政府計畫的爭議合約被交到一個與杜魯道家族有關聯的慈善組織手中。

利益衝突暨倫理監督專員迪昂（Mario Dion）在推特發文表示，他已「告知」杜魯道（Justin Trudeau）要發起調查的決定。這項調查屬機密性質，完成後須提交報告。

慈善組織WE Charity的共同創辦人克萊格・柯柏格（Craig Kielburger）及馬克・柯柏格（Marc Kielburger）稍早表示將退出計畫，並指這項計畫「從宣布那一刻起就陷入爭議」。

杜魯道政府於6月底宣布把這項規模達9億加元（約新台幣195億元）的聯邦計畫管理合約交給WE Charity。在這項計畫下，於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間在非營利組織當志工且符合條件的學生，可獲多達5000加元補助金。

杜魯道與妻子、母親都曾受邀到WE Charity演說。他們與WE Charity的關係令反對黨質疑這個組織在計畫中獲得優惠待遇。

加拿大多元融合暨青年部部長查格爾（Bardish Chagger）說，WE Charity退出計畫的決定取得「彼此同意」。

杜魯道今天在記者會中表示：「情況以一種真的很令人遺憾的方式展開。」他也為自己和家人參與WE Charity一事辯護說：「我一生都在支持年輕人。」

倫理監督專員過去已發布兩份報告，認定杜魯道違反利益衝突法。

一次是在2017年，因為他前往富豪阿加汗（Aga Khan）的私人島嶼上度假；另一次在去年，因為他試圖影響工程業巨擘拉瓦棱公司（SNC-Lavalin）一案的法律程序，這家企業的子公司被控為了確保獲得在利比亞的合約而施以賄賂。

© 2020 AFP