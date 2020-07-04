香港圖書館下架民主人士着作 黃之鋒：白色恐怖瀰漫

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（法新社香港4日電） 法新社報導，在北京對香港實施嚴厲的港區國安法數天之後，線上紀錄顯示，香港知名民主派人士撰寫的書籍已開始從公共圖書館下架。

香港公共圖書館網站的搜尋結果顯示，前香港眾志核心成員黃之鋒、知名泛民派立法會議員陳淑莊等作者的書籍正在「覆檢中」；並顯示，「目前沒有項目在館內架上可供外借」。

搜尋結果顯示，黃之鋒、陳淑莊及香港本土派理論學者陳雲（陳雲根）的着作至少有3本無法向香港各地十多家圖書館借閱。

黃之鋒表示，他相信這些書籍遭到下架是因為實施港區國安法的關係。他在臉書寫道：「白色恐怖不斷瀰漫，國安法根本就是用來以言入罪的工具。」

法新社記者今天下午在香港黃大仙區一家公共圖書館，無法查到上述着作的書名。香港康樂及文化事務署稱，今天稍晚將發表聲明。

港媒指出，有報導引述圖書館職員透露，收到上級通知將以上3人的部分着作下架，書籍狀態改為「覆檢中」。

須覆檢的書單包括陳雲的「香港城邦論」、「香港城邦論2」、「城邦主權論」、「香港遺民論」和「身土不二」；黃之鋒的「我不是英雄」和「我不是細路：十八前後」及陳淑莊的「邊走邊吃邊抗爭」等。

陳淑莊在臉書發文寫道，自己早已消化相關市場消息，但沒預料自己的書籍亦涉及其中，「原來我除了是議員，也是一個有影響力的作者」。

© 2020 AFP