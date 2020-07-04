MLB 31球員7工作人員確診染疫

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（法新社洛杉磯3日電） 美國職棒大聯盟（MLB）第一輪大規模2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢結果今天出爐，共有31名球員檢測呈陽性反應，分別來自30個球隊中的19隊。

MLB在聲明中公布第一組強制檢測結果，採集3185個樣本中有31名球員和7名工作人員測出陽性，比例約佔1.2%。

受到疫情影響，MLB於3月12日宣布取消春訓後，今天是各隊展開訓練的首日。

MLB預計7月23日展開2020年球季，成為美國棒球史上最晚開打的球季，屆時不開放觀眾進場。

MLB確診率1.2%，低於美國職籃NBA的5.3%，302名NBA球員進行病毒篩檢，結果共16人呈現陽性。美國職業足球大聯盟（MLS）確診率為2.7%，668名MLS球員進行病毒篩檢，共18人呈現陽性。

MLB沒有正式公布確診球員的姓名，但克里夫蘭印地安人今天表示，外野手德西爾（Delino DeShields）中鏢。

其他好幾個球隊將部分球員列入傷兵名單中，但沒有宣布他們染疫，引發外界揣測。

「費城詢問報」（Philadelphia Inquirer）昨天報導，費城費城人4名球員疑似染疫，而被球隊列入10天傷兵名單，包括內野手金格利（Scott Kingery）、右投杭特（Tommy Hunter）與奈利斯（Hector Neris）、左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP