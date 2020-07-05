全球新冠肺炎破53萬人病死 逾1129萬例確診

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（法新社巴黎5日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間5日11時（台灣5日晚間7時），全球至少53萬865人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診逾1129萬6470例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有589萬5500人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據加以統計，不過上述數字或許只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只採檢出現癥狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計12萬9676人病故，累計確診數達283萬9917例，至少89萬4325人康復。

巴西死亡數僅次於美國，境內累計6萬4265人不治，累計確診157萬7004例。

其他疫情重災國還包括英國（4萬4198死，28萬4900例確診）、義大利（3萬4854死，24萬1419例確診）。墨西哥現已超越法國，成為全球死亡人數第5多的國家（3萬366死，25萬2165例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3553例確診，已有7萬8516名病患痊癒。

從區域來看，歐洲累計確診272萬1295例，19萬9252死；美國和加拿大累計確診294萬5234例，13萬8396死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診286萬9221例，12萬6648死。

亞洲累計確診147萬2093例，3萬7862死；中東地區累計確診81萬3851例，1萬7480死；非洲累計確診46萬4804例，1萬1094死；大洋洲累計確診9972例，133死。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）

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