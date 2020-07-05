史瓦帝尼王國運輸部長染疫 內閣全員隔離

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（法新社姆巴巴內4日電） 非洲史瓦帝尼王國（eSwatini）政府今天宣布，由於公共工程暨運輸部長確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），內閣20位成員全部奉令隔離，居家辦公。

史瓦帝尼公共工程暨運輸部長恩端兌（Ndlaluhlaza Ndwandwe）於6月30日例行檢驗後，確診感染新型冠狀病毒。

政府發言人德拉米尼（Sabelo Dlamini）發表聲明說：「出現此情勢發展後，全部內閣成員必須隔離，立即生效，並居家辦公。」

位於非洲南部的史瓦帝尼王國人口約130萬，境內確診病例已攀升至984例，包括13人染疫不治。

總理戴安柏（Ambrose Dlamini）於今年4月警告指出，由於史瓦帝尼資源不足，感染病例暴增將會讓國家難以因應。

英國醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）上個月刊出的研究報告警告，諸如史瓦帝尼等愛滋病毒盛行率全球最高國家，必須提高警戒。

來自倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）研究人員認定，由於罹患諸如肥胖、糖尿病、肺疾和愛滋病等基礎疾患，全球逾20%人口面臨感染COVID-19重症的高風險。

© 2020 AFP