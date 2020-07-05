小池宣布連任東京都知事 誓言加強抗疫

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（法新社東京5日電） 日本東京都知事小池百合子今天宣布連任成功，她隨即誓言，將加強對抗近日再度升溫的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

東京都知事選舉今天舉行投開票，投票時間於晚上8時（台灣時間7時）結束後，各大媒體的出口民調皆顯示小池將取得壓倒性勝利。這次選舉共有22名候選人角逐東京都知事，很多都是政治素人。

67歲的小池百合子嫻熟媒體運作，在男性主導的日本政壇中，成為罕見的女性高階領袖，而且經常有人提到她可能成為首相。

許多觀察家評析，小池在這波冠狀病毒大流行期間表現平穩，與遭批評搞砸日本抗疫的現任首相安倍晉三，構成鮮明對比。

另外，延期至2021年7月23日開幕的東京奧運，也是這次競選一大議題。在奧運主辦單位迎接空前挑戰，努力重新安排賽事之際，小池承諾會降低奧運預算。

小池今天為了降低感染冠狀病毒的風險，在一小群記者面前進行「線上」勝選演說。

小池表示，目前手邊立即性的問題就是冠狀病毒。最近東京都一天新增逾百起新病例，許多都跟男、女公關酒店有關。

提及奧運，小池則說，防疫也是優先要務。她表示：「我們可以做些什麼來主辦一場安全可靠的奧運？我們可以怎麼做來降低成本並簡化奧運？我希望能繼續研擬我們的冠狀病毒防疫措施，讓奧運成真。」

現在民眾對奧運感到愈來愈厭倦，根據上月底公布的一份民調，逾半東京居民認為明年不該舉辦奧運。

© 2020 AFP