新型冠狀病毒肆虐全球逾52.7萬死 至少1114萬例確診

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（法新社巴黎4日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間4日19時（台灣5日凌晨3時），全球至少52萬7241人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診至少1114萬5640例。

去年12月在中國爆發疫情以來，至今已蔓延到196個國家及地區，至少572萬7400人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據加以統計，不過上述數字或許只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只採檢出現癥狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計12萬9584人病故，累計確診281萬8588例，至少79萬404人已康復。

巴西死亡數僅次於美國，境內累計6萬3174人不治，累計確診153萬9081例。

其他疫情重災區方面，英國為4萬4198死，確診28萬4900例；義大利3萬4854死，確診24萬1419例；法國2萬9893死，確診20萬3367例。

不含香港與澳門，中國境內目前通報累計8萬3545例確診，4634人死亡，7萬8509人康復。

以區域來看，歐洲累計確診271萬595例，19萬9050死；美國和加拿大累計確診292萬3905例，13萬8304死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診280萬6243例，12萬4355死。

亞洲累計確診143萬2118例，3萬7000死；中東地區累計確診81萬1831例，1萬7472死；非洲累計確診45萬1075例，1萬927死；大洋洲累計確診9882例，133死。

© 2020 AFP