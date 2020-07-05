美國慶日當天 巴爾的摩哥倫布雕像被示威者拉下

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（法新社華盛頓4日電） 美國媒體報導，馬里蘭州城市巴爾的摩（Baltimore）一座美洲發現者哥倫布的雕像，今天遭到抗議民眾拉下，成為反種族主義示威浪潮中最新一座倒下的紀念像。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月在明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察壓頸致死，引發「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）抗議示威潮後，全美乃至全球有數座與殖民主義和蓄奴相關的人物雕像都被拉下基座。

美國有線電視新聞網（CNN）和「巴爾的摩太陽報」（Baltimore Sun）報導，抗議民眾今天晚間用繩索將巴爾的摩市小義大利區（Little Italy）附近的哥倫布（Christopher Columbus）雕像拉倒，隨後投入內港（Inner Harbor）。

1492年抵達美洲的義大利航海家哥倫布，長久以來被譽為「新大陸」發現者。但也有許多人認為，哥倫布到來引發美洲原住民經曆數年種族屠殺，使得他與美國內戰期間支持蓄奴的南方將領經常因相似理由被譴責。

美國總統川普今天稍早才在國慶演說中提及哥倫布。他說：「我們將團結為美國夢奮鬥，我們會捍衛、保護並維繫始於1492年哥倫布發現美洲時的美國生活方式。」

川普也在演說中抨擊要求種族正義的抗議人士。他說：「我們正逐步戰勝激進左派、無政府主義者、煽動者、搶匪，以及許多情況下根本不知道自己在做什麼的人。」

「我們將永遠不會允許憤怒暴徒拉下我們的雕像、抹去我們的歷史和洗腦我們的孩子。」

川普6月已簽署行政命令，矢言追訴破壞公共紀念像的抗議人士，並保證「反對我們偉大國家的無法無天行為」將面臨「長久徒刑」。

© 2020 AFP