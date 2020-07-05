遭怪力男強襲球擊中 田中將大頭挨球吻送醫

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約4日電） MLB紐約洋基今天練球期間，日籍強投田中將大被隊友「怪力男」史丹頓擊出的強襲球擊中頭部，被送到醫院觀察，目前暫無大礙。

美國職棒大聯盟MLB賽季，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而延宕多時，目前預定在7月底複賽，各隊展開練習之際，紐約洋基王牌投手田中將大（Masahiro Tanaka）也站上主場投手丘練投。

事發當時，田中將大在沒有防護網的情況下投球，打擊區的隊友史丹頓（Giancarlo Stanton）將來球擊出，但強勁的平飛球不偏不倚打中田中將大的頭部，讓他當場倒地，史丹頓也懊惱地蹲在打擊區。

工作人員上前做初步觀察5分鐘後，31歲的田中將大能在防護員陪同下，自行步下球場，隨後並被送往紐約長老會醫院（New York Presbyterian Hospital）做後續評估。

田中將大加入洋基6個球季，累積75勝43敗的成績，防禦率是3.75，共送出947次三振、200次保送。

塞維里諾（Luis Severino）幾個月前進行俗稱「湯米約翰手術」（Tommy John ）的手肘韌帶置換手術，已讓洋基折損一名先發投手。

© 2020 AFP