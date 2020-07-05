MLB賽揚左投普萊斯憂染疫 不打縮水複賽

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（法新社洛杉磯4日電） 前賽揚獎得主普萊斯今天宣布，因為對2019冠狀病毒疾病的憂心，他將不會參加今年的縮水賽季。

路透社報導，美國職棒大聯盟MLB因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19），讓原訂3月底開打的新賽季停擺，經過勞資雙方針對複賽細節幾度來回，預定7月23日或24日展開「縮水」的球季。

洛杉磯道奇左投普萊斯（David Price）今天在推特上寫道：「經過審慎考量，並和家人及道奇討論後，我得做出對我自己和家人的健康最有利的決定，那就是不打今年的比賽。」

「我會想念我的隊友，也會整季為他們加油，直到他們拿下世界大賽的勝利。我很抱歉今年沒辦法為你們打球，但我很期待明年能為你們有好的表現。」

34歲的普萊斯原定加入畢勒（Walker Buehler）、克蕭（Clayton Kershaw）的行列，成為道奇先發投手輪值的一員。

曾5度獲選參加明星賽的普萊斯，是在2月和當時在波士頓紅襪的隊友、外野手貝茲（Mookie Betts）一起被道奇交易過來。

普萊斯2012曾獲象徵投手最高榮譽的賽揚獎（Cy Young Award）殊榮，上季在紅襪先發22場，只有7勝5敗的成績，防禦率4.28是他2009年第一個MLB完整球季至今最高的一次。

本季年薪3200萬美元（約新台幣9.51億元）的普萊斯，若參與只打60場比賽的「縮水」賽季，可領到1190萬美元（約新台幣3.53億元）的薪水，他先前簽下的合約將在2022年到期，目前還有2年6400萬美元（約新台幣19.03億元）沒走完。這個球季，MLB各隊僅會打60場比賽，依照目前的規畫，比賽都將是在不開放球迷進場的「閉門」狀態下進行。

因為疫情的關係，目前已經有華盛頓國民齊默曼（Ryan Zimmerman）、科羅拉多洛磯戴斯蒙（Ian Desmond）等好手決定不打複賽。

© 2020 AFP