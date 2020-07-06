不敵環團抗議 大西洋海岸石油管線喊停

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（法新社紐約5日電） 美國杜克能源公司（Duke Energy）和道明尼能源公司（Dominion Energy）今天宣布，他們放棄在美國東部建造通過阿帕拉契山脈、具爭議的天然氣管線計畫。

道明尼能源公司也宣布，同意出售天然氣管線和儲存資產給美國億萬富豪「股神」巴菲特（Warren Buffet）的波克夏哈薩威能源公司（Berkshire Hathaway Energy）。

巴菲特這家控股公司將付現金40億美元並承擔57億美元債務，使得交易總值達97億美元（約新台幣2880億元）。

法新社報導，杜克能源和道明尼能源2014年宣布建造大西洋海岸石油管線（Atlantic Coast Pipeline）的計畫，供應天然氣給維吉尼亞州和北卡羅來納州需求日益增長的市場。

然而杜克能源和道明尼能源今天在聯合聲明中表示：「不斷的延期和成本不確定性增加…威脅這項計畫的經濟可行性。」

這條預定穿過阿帕拉契山脈的天然氣管線，招來環境保護組織的批評與訴訟。但美國最高法院6月裁定杜克能源和道明尼能源勝訴。

然而這兩家公司聲明，除了其他因素外，另一樁正在進行的官司為這項計畫帶來太多不確定性，因此很難要求投入更多股東資本。

他們說，由於官司的關係，建造天然氣管線計畫預期成本從45億或50億美元，增加到80億美元。另外，如果管線完工，預期2022年初才能運作，比原先計畫的晚3年半。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP