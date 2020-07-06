不敵疫情 百老彙男星染疫過世

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（法新社華盛頓5日電） 知名百老彙演員尼克柯戴羅（Nick Cordero）罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在加護病房治療數個月，卻發生血栓併發症將右腿截肢，今天仍不敵病魔過世，享年41歲。

尼克柯戴羅的妻子克魯茲（Amanda Kloots）在Instagram（IG）寫道：「我親愛的丈夫今天早上過世。他在家人愛的包圍、歌唱和祈禱下離世。」

「艾維斯（Elvis）和我會日日懷念他和我們做過的每件事。」艾維斯是他們的一歲兒子。

克魯茲持續在個人IG更新丈夫病況，她說丈夫已對抗2019冠狀病毒疾病95天。

尼克柯戴羅在加護病房將近3周後，右腿出現血栓情況，血液無法到達腳趾，醫師不得已將他右腿切除。

尼克柯戴羅曾陷入昏迷好幾個月，但5月初一度恢復意識，只能透過眨眼睛與人溝通。

來自加拿大的尼克柯戴羅曾演出音樂劇「女侍情緣」（Waitress）、「四海情深」（A Bronx Tale）和「百老彙上空子彈」（Bullets Over Broadway）的角色而為人稱道。他還以「百老彙上空子彈」入圍東尼獎。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP