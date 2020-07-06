全球新冠肺炎逾53.4萬人病死 確診逼近1150萬例

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（法新社巴黎6日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日11時（台灣6日晚間7時），全球至少53萬4306人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診逾1147萬1530例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有599萬1700人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據加以統計，不過上述數字或許只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只採檢出現癥狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計12萬9947人病故，累計確診數達288萬8729例，至少90萬6763人康復。

巴西死亡數僅次於美國，境內累計6萬4867人不治，累計確診160萬3055例。

其他疫情重災國還包括英國（4萬4220死，28萬5416例確診）、義大利（3萬4861死，24萬1611例確診）。墨西哥現已超越法國，成為全球死亡人數第5多的國家（3萬639死，25萬6846例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3557例確診，已有7萬8518名病患痊癒。

從區域來看，歐洲累計確診273萬2490例，19萬9488死；美國和加拿大累計確診299萬4265例，13萬8675死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診292萬1101例，12萬8173死。

亞洲累計確診150萬5902例，3萬8463死；中東地區累計確診82萬9047例，1萬7998死；非洲累計確診47萬8615例，1萬1374死；大洋洲累計確診1萬111，135死。（譯者：陳政一）

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