墨西哥不治人數超越法國 總統喊冤怎能這樣比

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（法新社墨西哥市5日電） 墨西哥超越法國成為全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病故人數第5高的國家，墨西哥總統羅培茲歐布拉多今天認為，歐洲國家人口比墨西哥少很多，很難相提並論。

墨西哥衛生部通報，境內有3萬639人死於疫情，25萬6848人確診。

墨西哥在1日超越西班牙，成為全球病故人數第6高的國家，4日又趕上法國，成為世界死亡人數第5高的國家，僅次於美國、巴西、英國及義大利。

羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在YouTube貼出的影片中說：「西班牙和法國的人口比墨西哥少很多。…（按比例而言）在墨西哥有1人病故，在西班牙則有3人不治。我們無法相提並論。」

羅培茲歐布拉多批評新聞媒體強調這種比較。

美洲目前是疫情的重災區，擁有1億2700萬人口的墨西哥，是美洲第3大受衝擊國家，僅次於美國和巴西。

西班牙人口有4700萬，法國有6700萬人。

負責對抗疫情的墨西哥衛生部副部長拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）5月下旬曾告訴法新社，如果沒有採取防疫遏制措施，死亡人數可能會上升到3萬人左右。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）

© 2020 AFP