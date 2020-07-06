多明尼加大選 反對黨總統候選人宣布勝選

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（法新社聖多明哥6日電） 多明尼加共和國5日進行總統和國會議員選舉，選民在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情加劇之際出門投票。反對黨候選人阿比納德已宣布贏得總統大選。

阿比納德（Luis Abinader）企圖終結該國中間偏左的多明尼加解放黨（Dominican Liberation Party）連續16年掌權的情勢。根據選前民調，多明尼加解放黨候選人卡斯蒂約（Gonzalo Castillo）的支持率在6名候選人中排在第2。

52歲、商人出身的阿比納德，在首都聖多明哥（Santo Domingo）競選總部的台上對追隨者說：「我們贏了，今天我們獲勝了，但我們永遠不會忘記我們該把這場勝利歸功給誰。」

儘管官方選舉結果尚未公布，但阿比納德的主要對手不久後都承認敗選。

根據中央選舉委員會的數據，大約60%的選票已完成計票。已開出的選票中，53%投給阿比納德，卡斯蒂約則獲得37%的選票。

警方表示，首都一處投票所外發生不同黨派人士爭執後開槍事件，造成1人死亡。但其他地方的投票作業看起來還算順利，雖然有些額外的防疫措施，投票過程所受干擾極少。

儘管疫情在多明尼加爆發開來，2019冠狀病毒疾病的新增病例5日連續第3天創下新高，但這場原訂5月17日進行的選舉，這次未再改期。

© 2020 AFP