央視播放英人被迫認罪片段 可能遭英國開罰

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（法新社倫敦6日電） 曾在中國遭判刑入獄的英國人韓飛龍（Peter Humphrey），指中國央視在英國播放他宣稱遭強迫認罪的片段，並向當局投訴。英國「通訊管理局」今天裁定支持投訴，考慮對央視開罰。

曾任記者的韓飛龍因涉及英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）在中國行賄案，2014年遭上海法院判處2年多徒刑。他出獄後於2018年11月向英國廣播媒體監管機關「通訊管理局」（Ofcom）投訴，指中國中央電視台分別在2013年和2014年於英國播放的2段新聞報導，對他不公平對待且侵犯他的隱私。

在韓飛龍所指的新聞片段中，他在法庭上自白觸犯刑事罪；央視的報導還說韓飛龍被判有罪，並轉述他的道歉。2段報導都揭露韓飛龍的身分，但他的臉部畫面皆經過模糊處理。

英文名縮寫是CCTV的央視，2016年12月31日在英國改名為中國環球電視網（CGTN），目前仍以相同執照在英國營運。

英國通訊管理局在今天公布的裁決書中表示，央視所播放韓飛龍在中國遭羈押的片段，「有可能明顯影響觀眾對他產生負面看法」，這「嚴重」違反通訊管理局規定的行為準則。

「因此我們對持照單位提出警告，我們有意考慮對違規行為依法處罰。」

英國通訊管理局有權對違規的廣播業者處以罰金，最嚴重情況下可撤銷執照。

© 2020 AFP