智利修正病故達萬人 宣布15億美元紓困

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（法新社聖地牙哥5日電） 智利今天通報死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）人數為1萬159人，較原本統計多了3800多人。與此同時總統皮涅拉宣布15億美元紓困方案，以幫助受疫情連累的中產階級。

智利統計暨衛生部（DEIS）每周彙整病故人數，依據篩檢結果及透過癥狀判斷，被視為目前最準確的通報數據。

根據今天的統計通報，有7057人是篩檢確診病故，另有3102名是從癥狀研判的死亡病例。

統計暨衛生部的數字與原本官方的每日數字有出入，官方的COVID-19病死人數今天為6308人、29萬5532例確診。衛生部的首席傳染病學家阿勞斯（Rafael Aroas）日前解釋，原本的官方數字只是暫時性，建議改用DEIS彙整後的統計。

總統皮涅拉（Sebastian Pinera）今天宣布將提供15億美元的優惠利率貸款，來減緩疫情對中產階級的經濟衝擊，不過方案尚待國會批准。

一旦國會通過，政府將提供達3200美元（約新台幣9萬4242）額度的零利率、4年分期償還的貸款，還有政府擔保的股息支付展延，此外，還提供延長的租屋津貼與高教就學貸款。中產階級之前被排除在政府提供的疫情援助方案之外。

由於智利遲至5月15日才開始實施封鎖措施，加上大量「基本必要」工作者不受封城令限制，使得智利成為全球疫情熱點之一。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP