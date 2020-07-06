經濟復蘇有望 亞洲股來普遍收漲

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（法新社香港6日電） 經濟復蘇的進一步跡象繼續激勵投資人進場，蓋過全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例飆升的影響，亞洲股市今天普遍上漲。

法新社報導，防疫措施的解除讓市場懷抱希望，全球經濟今年經歷預期的衰退後能夠反彈。英格蘭酒館周末已重新開業，全歐洲旅遊景點不是已經開放，就是準備開放。

美國就業機會及工廠活動的數據優於預期，也提振了市場信心，對於疫苗的希望亦然。觀察家指出，疫苗是啟動任何經濟復蘇的關鍵。

在多國政府及央行的大力支持下，投資人最近幾個月已蜂擁回到股市。分析師指稱，股市上漲也受擔心錯過反彈行情的恐懼買盤所推動。

金融服務公司AxiCorp的分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「全球經濟數據還有關於2019冠狀病毒疾病潛在疫苗及療法的樂觀報導，利多消息連連，壓過圍繞美國每日病例數的極端頭條新聞。」

東京股市日經225指數上漲1.8%，收22714.44點；香港恆生指數勁揚3.8%，收26339.16點；上海證券交易所綜合指數大漲5.7%，收3332.88點。

新加坡、首爾、台北及孟買股市都上揚逾1%，威靈頓及雅加達股市也上漲。

© 2020 AFP