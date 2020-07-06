COVID-19全球超過1134萬例確診 至少53萬人不治

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（法新社巴黎5日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間5日19時（台灣6日凌晨3時），全球至少53萬1789人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾1134萬3890例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計12萬9718人病故，累計確診數達285萬2807例，至少89萬4325人康復。

巴西疫情在全球僅次於美國，境內累計6萬4265人病故，確診達157萬7004例。

其他疫情重災國還包括英國（4萬4220死，28萬5416例確診）、義大利（3萬4861死，24萬1611例確診）、墨西哥（3萬366死，25萬2165例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3553例確診。

從區域來看，歐洲累計確診272萬5090例，19萬9310死；美國和加拿大累計確診295萬8343例，13萬8446死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診287萬6303例，12萬6861死。

亞洲累計確診147萬2426例，3萬7904死；中東地區累計確診82萬5224例，1萬7833死；非洲累計確診47萬6535例，1萬1302死；大洋洲累計確診9972例，133死。（譯者：陳彥鈞）

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