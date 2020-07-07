哈利王子：大英國協應承認殖民過錯

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（法新社倫敦6日電） 已退出英國王室職責第一線的哈利王子與妻子梅根馬克爾參與全球年輕領袖視訊會議，在今天公布的摘錄影片中，兩人呼籲大英國協應該承認過去令人不快的殖民歷史。

美國前演員梅根具有非裔血統，先前曾提及她個人遭受的種族主義與偏見經驗；哈利也曾抱怨媒體提及他妻子的報導「含種族主義色彩」。

35歲的哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）上周在美國參與由女王大英國協信託基金會（Queen's Commonwealth Trust）舉行的全球年輕領袖視訊會議。

會議目的是回應美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死於警方暴力執法，所引發的全球「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威。

哈利概述個人對於因應制度性種族主義的承諾，並表示制度性種族主義在社會中「沒有存在的空間」，但是仍然太過普遍。

基金會官網今天上傳1日的視訊會議內容，哈利在會中表示：「當大家檢視整個大英國協，除非我們承認過去，否則我們無法向前走。」

他說：「許多人已就承認過去與改正錯誤上做了值得稱許的事，但我認為，我們都得承認還有很多未盡事項。這一切並不容易，某些情況並不是那麼愉快，但還是需要這麼做，因為大家都會受益。」

哈利的祖母、英國女王伊麗莎白二世是大英國協元首，這個非政治組織擁有54個成員國，其中過去多與大英帝國有關。而女王大英國協信託基金會設立目的是提供成員國較年輕一輩一個分享想法的平台。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP