白人女遭刑事起訴 誣控非裔男威脅

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（法新社紐約6日電） 美國白人女性艾咪．古柏5月下旬在紐約中央公園遛狗沒拴狗鏈，一旁非裔男子克里斯汀．古柏善意提醒，她卻報警謊稱生命遭到威脅。檢方今天表示，艾咪．古柏已遭刑事起訴。

紐約曼哈頓地區檢察官聲明指出，艾咪．古柏（Amy Cooper）涉嫌誣告罪。

此項輕罪責最高可處1年有期徒刑。法院傳喚艾咪．古柏於10月14日到庭。

事件發生於今年5月25日，艾咪．古柏因遛狗沒拴狗鏈，遭一旁賞鳥愛好者克里斯汀．古柏（Christian Cooper）提醒，她卻因此抓狂。從上傳網路的影片里可看到，她向對方說：「我要報警，我要告訴警方，有個非裔男子威脅我的性命。」

雖然事件中當事人都姓古柏，但兩人沒有任何關係。

艾咪．古柏也被控試圖操弄警政系統，明知非裔常遭警察暴力對待，仍報警置對方性命於險境。

在公園事件後，艾咪．古柏丟掉在富蘭克林坦伯頓基金集團（Franklin Templeton）的工作飯碗。富蘭克林坦伯頓基金集團表示，絕不容忍任何形式的種族主義。當時她也曾公開道歉。

法新社報導，克里斯汀．古柏錄製的這段影音，在社群網站推特的瀏覽次數已近4500萬次。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP