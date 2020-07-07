英國太陽報稱強尼戴普家暴 強哥告誹謗法院開審

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（法新社倫敦7日電） 好萊塢影星強尼戴普控告英國「太陽報」（The Sun）的發行商「新聞集團報業」誹謗他對前妻安柏赫德動粗，英國的法院今天開庭審理。

現年57歲的強尼戴普（Johnny Depp）控告「新聞集團報業」（News Group Newspapers）和其總編輯伍頓（Dan Wootton），在2018年4月一篇報導中誹謗他是「打老婆的人」。

強尼戴普堅決否認這項指控。

強尼戴普和安柏赫德（Amber Heard）2017年在庭外和解結束婚姻，安柏赫德將和解金700萬美元（新台幣2.1億元）全數捐給慈善機構。

強尼戴普否認對34歲的安柏赫德施暴，並在美國針對安柏赫德提出另一起誹謗訴訟。

除了強尼戴普和安柏赫德外，強尼戴普交往已久的前伴侶、法國歌手凡妮莎帕拉迪絲（Vanessa Paradis）和女星薇諾娜瑞德（Winona Ryder）也都作證。

凡妮莎帕拉迪絲在審前證人陳述書中表示，強尼戴普是「善良」且「無暴力傾向」的人；凡妮莎帕拉迪絲與強尼戴普育有2個孩子。

薇諾娜瑞德說，她無法苟同安柏赫德對強尼戴普的指控。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP