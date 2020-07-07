MLB複賽賽程出爐 衛冕軍國民開幕戰對洋基

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（法新社紐約6日電） 2019冠狀病毒疾病疫情讓MLB 2020年球季延後開打，上季世界大賽冠軍華盛頓國民將在當地時間23日（台灣時間24日）的開幕戰，於主場迎戰紐約洋基。

開幕日當天的另一場比賽，是由國家聯盟西區的洛杉磯道奇迎戰舊金山巨人。

24日將有28隊有比賽，其中包括德州遊騎兵將在新的全球人壽球場（Globe Life Field）迎戰科羅拉多洛磯。

美國職棒大聯盟MLB本季賽程，原定3月26日開打，因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延後開幕，並「縮水」成每隊只打60場例行賽的規模，期間MLB勞資雙方對複賽細節，特別是複賽後賽季的長度始終無法取得共識，讓事情直到6月23日才定下來。

各隊在這60場比賽中，將與同區另外4隊各打10場比賽。基於這個賽季MLB試圖在疫情大流行之際，儘可能減少球隊為了比賽移動的緣故，另外20場比賽，各隊將與自己不同聯盟但同分區的球隊對打。

各隊現在已經開始季前訓練營，但有球隊在採取MLB的防疫措施時，遇到了些麻煩。

國民和休士頓太空人6日取消練球，因為兩隊成員在3日接受病毒篩檢的結果尚未出爐。

© 2020 AFP