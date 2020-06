Trật tự mới của thế giới mới thời hậu Covid-19 sẽ ra sao?

ĐIÊM TUẦN BÁO - LIÊN HIỆP QUỐC

Trật tự mới của thế giới mới thời hậu Covid-19 sẽ ra sao?

Người biểu tình chống kỳ thị chủng tộc ngày 07/06/2020 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York (Hoa Kỳ). REUTERS - Jeenah Moon

Trọng Nghĩa

Đặc sắc nhất trong số các đề tài được các tạp chí phát hành vào trung tuần tháng Sáu này mổ xẻ có lẽ là hồ sơ đặc biệt được tuần báo Anh The Economist nêu bật trong tựa lớn trang bìa: “Tình trạng vô trật tự mới của thế giới – The new world disorder”, bên cạnh các chủ đề gắn liền với thời sự trên các báo khác.