Hồng Kông: Người biểu tình chống dự luật an ninh bị coi là “khủng bố”

Hơn 180 người Hồng Kông biểu tình ngày 24/05/2020 để chống dự luật an ninh quốc gia đã bị cảnh sát bắt giữ. Đây là lần xuống đường có quy mô lớn nhất kể từ khi áp dụng các biện pháp chống dịch Covid-19. Ngày 25/05, trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) lên án “tình trạng khủng bố” gia tăng ở đặc khu hành chính bán tự trị.

Trong một thông cáo, ông Lý Gia Siêu (John Lee), người đứng đầu lực lượng an ninh Hồng Kông, đã so sánh: “Khủng bố và các hành động gây hại đến an ninh quốc gia, cũng như đến độc lập của Hồng Kông ngày càng lan như dịch bệnh”. Theo ông: “Luật an ninh quốc gia cần thiết để bảo vệ thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông”.

Đây cũng là nhận định của ông Đặng Bỉnh Cường (Chris Tang), người đứng đầu lực lượng cảnh sát đặc khu hành chính, khẳng định rằng “cảnh sát ủng hộ hoàn toàn dự luật”.

Theo Reuters, rất nhiều cơ quan hành chính công khác, như hải quan, lính cứu hỏa, cũng ra thông cáo ủng hộ dự luật an ninh của Bắc Kinh. Trước đó, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cam kết “hợp tác hoàn toàn” với chính quyền trung ương.

Tuy nhiên, dự luật an ninh mà Bắc Kinh muốn đưa ra bỏ phiếu trong phiên bế mạc Quốc Hội Trung Quốc ngày 28/05 đi ngược với quy chế “một quốc gia, hai chế độ” mà Hồng Kông được hưởng cho đến năm 2047. Chính quyền trung ương tuyên bố “áp dụng đến từng chi tiết” luật mới này để trấn áp phong trào dân chủ ở đặc khu hành chính và ngăn chặn “can thiệp của nước ngoài”.

Bất chấp đe dọa, người dân Hồng Kông sẽ tiếp tục biểu tình vào thứ Tư 27/05, một ngày trước khi Quốc Hội Trung Quốc bỏ phiếu thông qua dự luật.

Đài Loan ủng hộ dân Hồng Kông

Về phần mình, tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, trên mạng Facebook ngày 24/05, hứa rằng chính quyền Đài Bắc sẽ cung cấp “mọi sự trợ giúp cần thiết” cho người dân Hồng Kông.

Đài Loan hiện là một trong những nơi lánh nạn của nhiều nhà đấu tranh vì dân chủ cho Hồng Kông, trong đó có một số chủ nhà sách.

