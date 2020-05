Quốc Hội Trung Quốc thông qua luật an ninh Hồng Kông

Một người biểu tình đòi dân chủ giơ hai bàn tay biểu tượng cho "Năm yêu sách" trong cuộc biểu tình tại Hồng Kông ngày 28/05/2020 phản đối luật an ninh.

Luật an ninh quốc gia Hồng Kông đã được gần như toàn thể đại biểu Quốc Hội Trung Quốc thông qua trong phiên họp ngày 28/05/2020. Trong số gần 3.000 đại biểu, chỉ có 1 người bỏ phiếu chống, và 6 người bỏ phiếu trắng. Với đạo luật này, Bắc Kinh gia tăng kiểm soát đặc khu hành chính Hồng Kông. Vài giờ trước cuộc biểu quyết của Quốc Hội Trung Quốc, ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố trước Quốc Hội Mỹ rằng Hồng Kông không còn đủ điều kiện hưởng quy chế ưu đãi của Hoa Kỳ.

Văn bản vừa được Quốc Hội Trung Quốc thông qua có tên gọi chính thức là « Quyết định của Quốc Hội về xây dựng kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thực thi về bảo vệ an ninh quốc gia của Đặc khu hành chính Hồng Công ». Trên cơ sở quyết định này, Ban thường vụ Quốc Hội Trung Quốc soạn thảo và có thể ban hành các luật liên quan trong một vài tuần tới mà không cần thông qua hội đồng lập pháp Hồng Kông.

Luật an ninh Hồng Kông nhằm « ngăn cản, chận đứng và trừng phạt mọi hành vi đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia, như các hoạt động ly khai, lật đổ chế độ, khủng bố và sự can thiệp của các lực lượng nước ngoài ». Luật này cũng sẽ cho phép các cơ quan trực thuộc Bắc Kinh thiết lập cơ sở tại Hồng Kông.

Nhiều quốc gia, đứng đầu là Anh, Mỹ, đã kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các quyền tự do và tự trị của Hồng Kông. Pháp cũng đã bày tỏ « quan ngại » về tình hình Hồng Kông.

Pompeo: " Hồng Kông đã mất quyền tự trị"

Đối với ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo « Hồng Kông không còn là vùng lãnh thổ tự trị nữa » và như vậy có thể sẽ mất quy chế thương mại ưu đãi. Ông Pompeo tuyên bố như trên tối qua, một ngày trước khi Quốc Hội Trung Quốc thông qua luân an ninh quốc gia cho đặc khu hành chính này. Washington đã yêu cầu Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp về đạo luật này, nhưng Bắc Kinh đã từ chối.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình :

« Do lệch giờ, khi ông Pompeo tuyên bố như trên thì ở châu Á đã là đêm khuya, nhưng ngay lập tức đã vang lên nhiều tiếng « thank you » và những câu « cám ơn đã ủng hộ Hồng Kông ».

Tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ khiến các nhà đấu tranh dân chủ phấn khởi trở lại, sau khi lực lượng an ninh hôm qua đã bắt giữ hàng loạt người biểu tình : 360 người đã bị cảnh sát bắt đi, con số gấp đôi hôm Chủ Nhật tuần trước. Hình ảnh các vụ bắt giữ này đã được chiếu đi chiếu lại trên các mạng xã hội của Hoa lục và nhất là trên các trang mạng của báo chí Nhà nước. Nhưng báo này mô tả các cuộc biểu tình ở Hồng Kông « những vụ tụ tập bất hợp pháp », với một số người đem theo cả « vũ khí sát thương ».

Đối với những người phản đối sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc, Hồng Kông giống như đang sống dưới thiết quân luật với việc chính quyền huy động một lực lượng cảnh sát hùng hậu và đặc khu hành chính này chắc chắn sẽ bị mất quyền tự trị.

Nhưng đối với các lãnh đạo Trung Quốc, luật an ninh quốc gia mà các đại biểu Quốc Hội Trung Quốc biểu quyết hôm nay là « chuyện nội bộ » của Trung Quốc, như điều mà thủ tướng Lý Khắc Cường nhắc lại chiều nay khi bế mạc kỳ họp thường niên của Quốc Hội. Bắc Kinh đã dọa sẽ trả đủa nếu tổng thống Donald Trump loan báo các trừng phạt. »

