Cấm kỷ niệm thảm sát Thiên An Môn: Dân chúng Hồng Kông vẫn tập hợp, cảnh sát không can thiệp

Tối hôm qua, 04/06/2020, bất chấp lệnh cấm tập hợp tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn 1989 của chính quyền, hàng nghìn người dân Hồng Kông vẫn tập hợp tại công viên Victoria và nhiều khu phố khác của đặc khu. Cảnh sát nhìn chung tránh can thiệp vào các hoạt động tưởng niệm tối qua.

Đây là lần đầu tiên kể từ hơn 30 năm qua, chính quyền đặc khu Hồng Kông cấm người dân tập hợp tưởng niệm biến cố Thiên An Môn. Về mặt chính thức, cảnh sát không cho phép người dân vào khu công viên Victoria, với lý do dịch Covid-19. Một số vụ bắt giữ đã xảy ra tại khu phố thương mại Mongkok, nơi cảnh sát thông báo có « một số người phản kháng vận đồ đen » làm tắc nghẽn giao thông.

Riêng tại công viên Victoria, nhiều người dân đã dỡ bỏ rào chắn xung quanh của cảnh sát. Dần dà khu công viên đông chật người. Nhiều người mặc đồ đen, với hàng chữ « Sự thật » mầu trắng. Người biểu tình hô vang các khẩu hiệu của phong trào dân chủ như « Hãy đứng lên, Hồng Kông ». Một số người giơ cao cờ đòi độc lập cho đặc khu. Vào khoảng 20 giờ, tất cả đồng loạt thắp nến tưởng niệm đúng như mọi năm. Cảnh sát được triển khai xung quanh không can thiệp.

Về cuộc tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn hôm qua, bà Valérie Niquet, nhà chính trị học thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, Pháp, nhận định :

« Điều rất quan trọng là phong trào tiếp tục. Việc phong trào vẫn tiếp tục huy động được người tham gia, cho dù trên quy mô hẹp hơn, cho thấy là phong trào dân chủ tại Hồng Kông luôn đầy sức sống. Nhìn chung, chế độ chính trị tại Trung Quốc, đã dẫn đến vụ đàn áp tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989, bị người dân Hồng Kông bác bỏ. Hơn nữa, chính người dân Hồng Kông hiện nay cũng trực tiếp bị đe dọa trên vùng lãnh thổ của mình. Luật mới về an ninh quốc gia của Bắc Kinh có thể sẽ giới hạn nghiêm trọng quyền tự do phê phán, quyền tự do biểu tình của người Hồng Kông.

Việc các cuộc tập hợp với quy mô nhỏ hơn về số lượng hôm qua, trong dịp tưởng niệm biến cố Thiên An Môn, không bị đàn áp thô bạo, như trong một số cuộc tuần hành trước đó, không hẳn đã báo hiệu điều gì tốt lành. Trong tương lai những năm tới, khi mà luật an ninh quốc gia mới được thông qua, chính quyền Bắc Kinh có thể sẽ cấm và đàn áp một cách khốc liệt hơn nữa các dịp tập hợp như thế này ».

