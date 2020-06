Cựu ngôi sao bóng đá Trung Quốc kêu gọi lật đổ đảng Cộng sản

Cựu ngôi sao bóng đá Trung Quốc Hác Hải Đông (Hao Haidong) đã kêu gọi lật đổ đảng Cộng sản nhân kỷ niệm 31 vụ đàn áp Thiên An Môn 1989.

Hác Hải Đông, năm nay 50 tuổi, là tiền đạo quốc tế ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Trung Quốc, với tổng cộng 41 quả ghi bàn trong 106 trận dưới màu áo đội tuyển quốc gia. Một phần nhờ các bàn thắng của Hác Hải Đông mà Trung Quốc lọt vào vòng chung kết Cúp Bóng đá Thế giới 2002. Sau đó, ông sang đá cho một câu lạc bộ ở Anh Quốc, rồi cuối cùng sang định cư ở Tây Ban Nha, nơi mà con trai ông cũng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Ngày 04/06/2020, đúng kỷ niệm 31 năm vụ thảm sát Thiên An Môn, một đoạn video được phát tán trên mạng trong đó huyền thoại bóng đá này kêu gọi lật đổ đảng Cộng sản Trung Quốc. Xuất hiện cùng với người vợ trong đoạn video này, Hác Hải Đông tuyên bố từ lâu ông không còn tin vào đảng Cộng sản Trung Quốc nữa, và xem đây là « một tổ chức khủng bố » cần phải « bị tống khứ khỏi nhân loại ».

Cựu ngôi sao bóng đá Trung Quốc, giả từ sân cỏ từ năm 2008, cho biết ông đi đến kết luận nói trên do vụ Thiên An Môn, nhưng cũng do chính sách đàn áp ở Tây Tạng và Hồng Kông cũng như những đe dọa của Bắc Kinh đối với Đài Loan. Ông còn lên án nạn tham nhũng trong bóng đá Trung Quốc và việc đàn áp quyền tự do tôn giáo và các quyền tự do khác ở Trung Quốc. Hác Hải Đông tuyên bố ủng hộ việc thành lập một Nhà nước Liên bang của Trung Hoa mới, dự án do nhà tài phiệt lưu vong Quách Văn Quý (Guo Wengui) và nhà hoạt động chính trị Mỹ Steve Bannon, từng là cánh tay mặt của tổng thống Trump

Khi được hỏi về những tuyên bố nói trên của Hác Hải Đông, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói : « Tôi không quan tâm đến những lời lẽ phi lý như thế ». Nhưng theo hãng tin AFP, tài khoản từng có đến 7,5 triệu followers của Hác Hải Đông trên mạng Weibo của Trung Quốc đã bị đình chỉ hôm 05/06 . Còn theo trang Bitter Winter, chuyên về tình hình tự do tôn giáo và nhân quyền ở Trung Quốc, các tờ báo thể thao ở Trung Quốc được lệnh là kể từ nay không nhắc đến tên Hác Hải Đông nữa.

