Lãnh đạo Hồng Kông đe dọa: Chống luật an ninh là “kẻ thù của nhân dân”

Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga vào hôm nay 16/06/2020, đã cứng rắn tuyên bố rằng những người chống luật an ninh mà Bắc Kinh đề ra là “kẻ thù của nhân dân” và yêu cầu phải chấm dứt các hành động bôi nhọ và gieo tiếng ác cho bộ luật.

Phát biểu tại một cuộc họp hội đồng các giới chức lãnh đạo đặc khu Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga lên tiếng kêu gọi “những người đối lập vốn vẫn sử dụng sách lược cố hữu là bôi nhọ và nói xấu luật về an ninh” là hãy chấm dứt các hành động đó, vì làm như thế, họ trở thành “kẻ thù của nhân dân Hồng Kông”.

Trưởng đặc khu Hồng Kông còn nói thêm: “Đại đa số người dân mong muốn vãn hồi ổn định, mong muốn có an ninh, có việc làm”. Theo bà, Hồng Kông đã biến thành “một lỗ hổng to lớn trong nền an ninh của đất nước… Sự thịnh vượng và ổn định của thành phố bị đe dọa”.

Phát biểu của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga được đưa ra đúng một năm sau cuộc biểu tình rầm rộ huy động cả triệu người, nhưng lúc đó là chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc, mà sau đó đã bị rút lại.

Theo Bắc Kinh, luật được thông qua tháng Năm vừa qua là nhằm chấm dứt các hành động “ly khai, lật đổ chính quyền, khủng bố và can thiệp từ bên ngoài” tại Hồng Kông, trong lúc phe đối lập Hồng Kông coi văn bản này là nhằm xóa bỏ nguyên tắc “một đất nước hai chế độ” được Bắc Kinh cam kết lúc Hồng Kông được trao trả về Trung Quốc.

Phe đối lập lo ngại rằng với luật này, các cơ quan và lực lượng an ninh Trung Quốc sẽ tràn vào Hồng Kông.

