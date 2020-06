Trung Quốc: Phát hiện loại cúm heo mới có thể gây đại dịch toàn cầu

Khoảng 10% nhân viên làm trong ngành chăn nuôi, chế biến thịt heo Trung Quốc, bị phát hiện nhiễm virus G4. Virus G4 được coi là rất đáng sợ, bởi theo một số nghiên cứu, loài này « có đầy đủ các đặc tính » để dễ dàng lây nhiễm sang người. G4 là một biến chủng của virus H1N1, từng gây đại dịch toàn cầu năm 2009.

Trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2018, các nhà nghiên cứu đã tiến hành lấy 30 000 dịch phẩm ở heo tại nhiều lò mổ ở 10 tỉnh và một cơ sở thú y, cho phép xác định được 179 loại virus gây bệnh cúm ở lợn, trong đó có loại virus G4 nói trên. Đa số các virus mới xuất hiện từ năm 2016. Điểm đáng chú ý là virus G4 được phát hiện ở 10% nhân viên làm việc trong ngành thịt heo, và có đến khoảng 4,4% dân cư có khả năng bị nhiễm loại virus này. Hiện chưa có bằng chứng virus truyền được từ người sang người.

Theo nghiên cứu của một nhóm khoa học gia Trung Quốc, công bố trên tạp chí khoa học Mỹ, Proceedings of the national academy of Sciences (PNAS), hôm qua 29/06/2020, được AFP dẫn lại, thì virus G4 vừa có khả năng lan truyền dễ dàng hơn sang người, vừa có thể để lại các hậu quả đáng sợ hơn nhiều loài virus gây cúm lợn khác. Theo một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, việc đã tiếp xúc với các virus gây cúm mùa không cho phép có đủ khả năng miễn dịch để tự vệ trước loại virus G4 (hiện tượng mà giới chuyên môn gọi là "nhiễm dịch chéo").

Virus ở loài heo gây bệnh cho người là một thách thức rất đáng sợ với Trung Quốc, do thịt lợn là thực phẩm hết sức phổ biến tại Trung Quốc và chăn nuôi lợn cũng là hoạt động phổ biến. Quốc gia 1,2 tỉ dân này tiêu thụ hàng năm 60 triệu tấn thịt lợn, chiếm gần một nửa sản lượng lợn toàn thế giới. Trong vòng một thập niên, lượng tiêu thụ tại Trung Quốc tăng gấp 8 lần.

Theo nhiều nhà quan sát, rất nhiều chuồng trại chăn nuôi heo ở Trung Quốc không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh. Đây là một nguồn gốc chính dẫn đến tình trạng bệnh dịch trong ngành chăn nuôi tại Trung Quốc xảy ra liên tục trong những năm gần đây. Dịch tả lợn châu Phi năm 2018-2019 khiến Trung Quốc mất gần một nửa đàn lợn nuôi (khoảng 500 triệu con).

Khoa học gia Anh James Wood, đứng đầu khoa Thú Y, Đại học Cambridge, hoan nghênh kết quả nghiên cứu nói trên. Theo ông, nghiên cứu vừa được công bố tái khẳng định là nhân loại đang ngày càng phải đối mặt với nguy cơ xuất hiện các virus gây bệnh mới, có nguồn gốc động vật, từ động vật nuôi cũng như từ các động vật hoang dã. Các hoạt động khai thác triệt để môi trường thiên nhiên, phá rừng, mở rộng diện tích chăn nuôi, trồng trọt, khiến thế giới sinh vật hoang dã ngày càng có cơ hội đến với con người.

Theo nhiều nhà khoa học, đây chính là nguồn gốc sâu xa của đại dịch Covid-19 đang hoành hành hiện nay, khi một loài virus vốn cư trú ở loài dơi, sống trong các hang động xa xôi, đột biến để gây bệnh cho người.

