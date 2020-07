LUẬT AN NINH HỒNG KÔNG

Luật sư Hồng Kông lo ngại về Luật an ninh quốc gia

Giới luật sư Hồng Kông lo ngại luật an ninh mới được ban hành là công cụ để Bắc Kinh bóp chết mọi quyền tự do tại thuộc địa cũ của Anh. AP - Kin Cheung

Trọng Thành

Liên đoàn Luật sư Hồng Kông ngày 01/07/2020 « lo ngại sâu sắc » về luật an ninh Hồng Kông. Lý do, luật có thể được sử dụng một cách « võ đoán », nhằm đè bẹp các quyền tự do căn bản tại Hồng Kông.