‘‘Festival Sofa’’ gây quỹ giúp đỡ giới y tế Pháp

Dịch virus corona đã làm đảo lộn toàn bộ các sự kiện văn hóa trong ba tháng đầu năm. Các viện bảo tàng phải đóng cửa trong khi các liên hoan ca nhạc có uy tín đều bị hủy bỏ. Về điểm này, chi nhánh Pháp của hãng đĩa Warner đã tung ra chương trình ‘‘Festival Sofa’’ phát trên mạng các buổi biểu diễn ca nhạc cho tất cả những ai phải ở nhà trong thời gian phong tỏa.

Quảng cáo Đọc tiếp

Chương trình liên hoan ‘‘Festival Sofa’’ bắt đầu kể từ hôm nay và sẽ diễn ra theo dự kiến trong 4 ngày (26/03 và 27/03 và sau đó là vào ngày 02/04 và 03/04). Khán thính giả không cần phải mua vé để xem các buổi biểu diễn, nhưng mỗi hộ gia đình được đề nghị đóng góp 30€. Số tiền thu được dùng để trợ giúp giới nhân viên y tế đang ở tuyến đầu trong nỗ lực chống dịch virus corona. Gia đình nào có nhiều phương tiện tài chính dĩ nhiên có thể đóng góp nhiều hơn.

Theo công ty Warner Music France, liên hoan ‘‘Festival Sofa’’ hy vọng quy tụ hàng ngàn khán thính giả, có thể ngồi trên ghế sofa trong phòng khách để xem chương trình biểu diễn ca nhạc. Toàn bộ số tiền quyên góp từ liên hoan này sẽ được dùng để tài trợ các bệnh viện công cộng ở Pháp gọi tắt là AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de France). Trước mắt, liên hoan ‘‘Festival Sofa’’ đã tập hợp được khoảng 30 nghệ sĩ Pháp tham gia biểu diễn trong những ngày đầu.

Chương trình âm nhạc khá đa dạng về mặt thể loại : nhạc pop thì có Alain Souchon, Chistophe Maé, Lea Paci hay Barbara Carlotti, nhạc rap thì có Alliel, Kpoint, Andriamad, nhạc điện tử có các tay hòa âm Alvan, Boris Way hay là Stone Van Brooken, nhạc cổ điển có nghệ sĩ vĩ cầm Renaud Capuçon và hai chị em Camille & Julie Bertholet, từng đoạt giải nhất cuộc thi tài năng truyền hình Prodiges đài France 2. Trong trường hợp lệnh phong tỏa phải kéo dài, hãng đĩa Warner cho biết sẽ tiếp tục mời thêm nhiều nghệ sĩ khác tham gia vào chương trình của liên hoan.

Đây có lẽ là một điều tương đối dễ thực hiện, do hầu hết các nghệ sĩ đều có hợp đồng biểu diễn trong năm, trong khi các liên hoan ca nhạc đều đã bị dời lại hay bị hủy vì dịch Covid-19, điển hình là liên hoan ca nhạc Mùa Xuân thành phố Bourges (Printemps de Bourges) ở Pháp, liên hoan nhạc rock nổi tiếng Glastonbury ở Vương quốc Anh. Trước khi có ‘‘Festival Sofa’’, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Neil Young hay Chris Martin, ca sĩ chính của nhóm nhạc rock Coldplay, đã đề nghị tổ chức các buổi biểu diễn phát trực tiếp trên mạng xã hội. Cũng như diva nhạc pop Madonna, nhạc sĩ Neil Young đang trên đường lưu diễn tại Pháp đành phải hũy bỏ những đêm biểu diễn cuối cùng, nên ông đề nghị trình diễn cho những người hâm mộ không có cơ hội xem ông diễn trên sân khấu.

Tương tự, ban nhạc Tryo từng biểu diễn tại Paris nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày ban nhạc được thành lập, rốt cuộc đã hát trên sân khấu trong một nhà hát hoàn toàn thiếu vắng các khán giả do có lệnh phong tỏa. Buổi trình diễn đã được rút ngắn lại từ 2 giờ chỉ còn 40 phút và đã được phát trực tuyến để cảm ơn giới hâm mộ trung thành trong nhiều thập niên qua.

Tại Anh, Mỹ, Ý hay Pháp, giới nghệ sĩ đã phản ứng khá nhanh chóng trong việc bày tỏ tình đoàn kết đối với các bệnh nhân cũng như đối với tất cả các nhân viên ngành y tế trên tuyến đầu chống dịch virus corona. Nam danh ca Bono, ca sĩ chính của ban nhạc rock U2 đã sáng tác nhạc phẩm « Let your love be known » để bày tỏ sự ủng hộ của nhóm này với nước Ý. Ca sĩ nhạc rap Soprano ở Pháp ghi âm lại video cho bài hát của anh : « À nos héros du quotidien » để nhắc nhở mọi người những anh hùng thực thụ trong cuộc sống thường nhật chính là giới bác sĩ, y tá, nhân viên cấp cứu hay lính cứu hỏa.

Nam ca sĩ Calogero về phần mình đã sáng tác và ghi âm một ca khúc mới mang tựa đề « On fait comme si » để tặng cho giới nhân viên ngành y tế công cộng. Các fan hâm mộ có thể tải miễn phí bài hát này, còn các đài phát thanh truyền hình khi sử dụng bài hát sẽ trả tiền tác quyền, và phần quyên góp ấy được trao tặng cho các hội y khoa.

Châu Âu hiện là tâm dịch Covid-19. Tình hình dịch bệnh ở Pháp cũng nghiêm trọng không kém gì các nước láng giềng Ý hay Tây Ban Nha, đủ để cho một trong những nghệ sĩ hàng đầu của Pháp là Jean-Jacques Goldman phải lên tiếng. Tuy hầu như năm nào, anh cũng được bình chọn là nghệ sĩ được dân Pháp yêu mến nhất, nhưng Jean-Jacques Goldman đã giải nghệ từ nhiều năm qua và ít khi nào anh còn xuất hiện trước công chúng hay trả lời phỏng vấn báo chí.

Một cách bất ngờ, Jean-Jacques Goldman đã phá vỡ sự im lặng của mình, anh đã ghi âm và thu hình một đoạn phim video trên mạng xã hội. Trong đó anh đã viết lại toàn bộ lời ca khúc « Il changeait la vie » thành nhạc phẩm «Ils sauvent des vies» để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với đạo quân áo trắng, bất kể mọi hiểm nguy, hy sinh cuộc sống gia đình, làm việc tận tụy để cứu sống bao sinh mạng con người …

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký